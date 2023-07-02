Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Yaralı

02.07.2023 20:22

Amasya'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında bebek ve çocukların da olduğu 21 kişi yaralandı.

Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Kişi Yaralandı

YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, öğle saatlerinde Amasya Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar Tiryaki (60) yönetimindeki 05 M 0612 plakalı minibüs, kavşakta Turgut Ceylan (47) yönetimindeki 34 AL 4446 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 10 aylık bebek Ahmet Çınar Kürklü, Emirkan Ağzıaçık (22), Şengül Kürklü (35), Anıl Can Cenikli (23), Savaş Ürküp (57),Caner Kurt (19), Hikmet Polat (51),Mehmet Ayğan (43), Doğan Çamlıgüney (83),Kadir Berk Ceylan (10), Ekrem Türkoğlu (61), Söngül Ceylan (42), Rabia Keleş (24), Selcan Toprak (37), Zeynep Oruç (22), Senanur Ceylan (12), Seynur Bıçkıcı (46), Arzu Keskin (44) ve Seyma Çaycı (30) yaralandı.

Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Kişi Yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Amasya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 21 Yaralı - Son Dakika
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