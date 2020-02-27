Amasya'da minik öğrencilere toplu taşıma kuralları uygulamalı olarak anlatıldı - Son Dakika

Amasya'da anaokulu öğrencilerine toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar, uygulamalı olarak anlatıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğretmenleri gözetiminde özel halk otobüsüne binerek yolculuk etti.

Duraklarda durup yolcu alan otobüste öğrenciler yaşlılara, engellilere ve hamilelere yer verirken, otobüs içinde yüksek sesle konuşanları ellerindeki pankartlarla uyardı.

Okul öğretmenlerinden Ceyda Sözcü, gazetecilere, çocuklara küçük yaşta çevrelerine saygılı olmaları gerektiğini öğretmenin önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilere saygıyı öğretmenin onlar için yapılan en büyük iyilik olacağını vurgulayan Sözcü, "Yerinde ve yaşayarak toplu taşıma araçlarında insanlara saygı göstermenin, yer vermenin ne kadar önemli olduğunu gördüler. İleride onlara belki de en çok yarayacak bilgilerden biri oldu bu." dedi.

Öğrencilerden Alya Duru Çolakoğlu da etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirerek, "Otobüslerde birbirine karşı saygılı olmayı öğrendik. Ayrıca engellilere, hamilelere ve yaşlılara yer vermeyi, şoförün dikkatini dağıtmamayı, diğer yolcuları rahatsız etmemeyi, otobüse binerken de inerken de sıramızı beklememiz gerektiğini öğrendik." ifadesini kullandı.