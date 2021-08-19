Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Amasya'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Amasya Valiliği öncülüğünde Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen programa Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve davetliler katıldı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yangınlar ve sel felaketi gibi nedenlerle zor günler geçirdiğini belirterek, ruhunda birlik, beraberlik ve hoşgörü saklı muharrem ayında yaraların birlikte sarılması gerektiğini söyledi.

Kerbela'nın İslam aleminin ortak acısı olduğunu, muhasebesinin de yapılıp oradan dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Hz. Hüseyin Efendimiz zulme karşı örnek duruşu ile ebediyete kadar gönüllerimizde yer alacaktır. Dünya tarihinin belki de en zalimce olayını gerçekleştirenler ise İslam dünyasında daima nefretle anılmaya devam edecektir. O gün Kerbela'da şahadete eren 72 mümin, zalime karşı, zulme karşı sessiz kalmamamız gerektiğini bizlere öğretmişlerdir. Bir kez daha Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela mazlumlarını rahmetle anıyorum. İslam aleminin ortak acısı olan Kerbela, bizlere büyük bir ders vermenin yanında, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini, sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlatmaktadır."

Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin'in haksızlığın karşısında, doğruluğun tarafında olduğunu anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Aşura Günü, İslam tarihinde büyük önem taşımaktadır. Bugünün en acı tarafı ise Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizin şehadete yürümesidir. Peygamberimizin, 'Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım' buyurduğu ve 'Cennet gençlerinin efendisi' olarak nitelediği sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt'i Mustafa'dan olan 72 mümin, bir aşure günü Kerbela'da katledilerek şehadet şerbetini içmişlerdir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleriyle, doğruluk adına samimi yürüyüşleriyle, bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ortak vicdanında lanetlenerek mahkum edilmişlerdir."

Programda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Cem Vakfı Amasya Şube Başkanı Haydar Kılıç konuşma yaptı.