Son Dakika Haberleri: Amasya'da Muhtarlar Toplantısı

Amasya'da Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'da Muhtarlar Toplantısı, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Varol, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda bu ay uyuşturucuyla etkin ve koordineli olarak mücadele edilmesi konuşuldu.

Vali Varol, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla daha iyi mücadele için toplumun her kesimiyle ortak bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Toplantıya, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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