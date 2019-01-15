Amasya'da Muhtarlar Toplantısı

Amasya
Valisi Osman Varol başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Varol, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda bu ay uyuşturucuyla etkin ve koordineli olarak mücadele edilmesi konuşuldu.
Vali Varol, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla daha iyi mücadele için toplumun her kesimiyle ortak bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
Toplantıya, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma
Komutanı Albay Ali Yıldız
ve kurum müdürleri katıldı.