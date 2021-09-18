Amasya'da müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki müstakil ev arasında bulunan müştemilatta çıkan yangın söndürüldü.
Pazar Mahallesi Hacı Molla Caddesi'nde Recep Ceylan ve yakınlarının depo olarak kullandığı müştemilattan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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