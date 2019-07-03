Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı
1 saat önce
Amasya Belediyesi tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.
Amasya Belediyesi tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:20 Kaynak: AA
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, basın mensuplarına dernek merkezini tanıtıp açılışını yaptı. Sarı, giyim ve temel gıda gibi konularda yardım yapılacağını, ihtiyaç sahibi vatandaşların sadece bir form doldurarak kendisi için gerekli malzemeyi alabileceklerini söyledi.
'Ses sizden nefes bizden' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:
"Bugün ya Allah bismillah deyip sefere çıkıyoruz. Çok özveri ve iyi niyetle kurduğumuz ad babası olduğum 'Nefes' adını koyduğumuz yardımlaşma derneğimizi açıyoruz. 'Ses sizden nefes bizden' dedik. 'Sesi aldıktan sonra nefesimizle biz yanınızdayız' dedik. Yola çıktığımız derneğimizin bugün itibarıyla ilk icraatlarını yapıp kolileri dağıtmaya başladık. Duyarlı vatandaşlarımızdan, 'Allah rızası için ben de varım' diyen, menfaat gözetmeyen vatandaşlarımızdan bizimle yol yürümelerini istiyoruz."
Sarı, hayırseverleri Nefes Yardımlaşma Derneği'ne yardımda bulunmaya davet etti.
Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü
CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!