Son Dakika Haberleri: Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı

1 saat önce

Amasya Belediyesi tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı, System.String[]
Amasya Belediyesi tarafından kurulan Nefes Yardımlaşma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, basın mensuplarına dernek merkezini tanıtıp açılışını yaptı. Sarı, giyim ve temel gıda gibi konularda yardım yapılacağını, ihtiyaç sahibi vatandaşların sadece bir form doldurarak kendisi için gerekli malzemeyi alabileceklerini söyledi.
'Ses sizden nefes bizden' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:
"Bugün ya Allah bismillah deyip sefere çıkıyoruz. Çok özveri ve iyi niyetle kurduğumuz ad babası olduğum 'Nefes' adını koyduğumuz yardımlaşma derneğimizi açıyoruz. 'Ses sizden nefes bizden' dedik. 'Sesi aldıktan sonra nefesimizle biz yanınızdayız' dedik. Yola çıktığımız derneğimizin bugün itibarıyla ilk icraatlarını yapıp kolileri dağıtmaya başladık. Duyarlı vatandaşlarımızdan, 'Allah rızası için ben de varım' diyen, menfaat gözetmeyen vatandaşlarımızdan bizimle yol yürümelerini istiyoruz."
Sarı, hayırseverleri Nefes Yardımlaşma Derneği'ne yardımda bulunmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:20 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı 75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Nefes Yardımlaşma Derneği açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]