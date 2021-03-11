Öğrenciler İstiklal Marşı'nın Kabulü'nü çektikleri kısa filmle anlattılar - Son Dakika

Amasya'da lise öğrencileri tarafından, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nü anlatan kısa film çekildi.

Amasya Anadolu Lisesince hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde, gönüllü öğrenciler rol aldı.

Filmde, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü konu ediliyor.

Okulun, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kurtuluş Altunbaş'ın senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı öğrencilerin çektiği kısa filmde Mehmet Akif Ersoy'u öğrenci Salih Umut Armut, Hamdullah Suphi Bey'i öğrenci Kudret Topuz canlandırdı.

Bir video paylaşım sitesinde paylaşılan kısa film beğeni topladı.