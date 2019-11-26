Son Dakika Haberleri: Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı
Son Dakika Güncel Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı - Son Dakika

Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı

6 saat önce

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Haftası kutlamaları kapsamında 150 çocuk sinemayla tanıştırıldı.

Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı, System.String[]

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Haftası kutlamaları kapsamında 150 çocuk sinemayla tanıştırıldı.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde, İl Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Sosyolog Gizem Dikmen tarafından yapılan sunumun ardından çocuklara çocuk filmleri seyrettirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, çocukların sosyal yönden gelişmesi için bu tür etkinlikleri her zaman yapacaklarına işaret ederek, "Sinema gerçekten insan hayatını değiştiren, önemli buluşlardan birisidir. Son derece yaygın bir şekilde topluma, her yaş kesiminden insana hitap ediyor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. Halkların birbirini tanımasına vesile oluyor. İstedik ki çocuklarımız sinemayla tanışsın, sinemaya daha fazla aşina olsun ve sinemayı daha fazla tanısın. Sinema etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Emmy ödülü alan usta oyuncu Haluk Bilginer kimdir? MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]