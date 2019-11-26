Amasya'da öğrenciler sinemayla tanıştırıldı

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Haftası kutlamaları kapsamında 150 çocuk sinemayla tanıştırıldı.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde, İl Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Sosyolog Gizem Dikmen tarafından yapılan sunumun ardından çocuklara çocuk filmleri seyrettirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, çocukların sosyal yönden gelişmesi için bu tür etkinlikleri her zaman yapacaklarına işaret ederek, "Sinema gerçekten insan hayatını değiştiren, önemli buluşlardan birisidir. Son derece yaygın bir şekilde topluma, her yaş kesiminden insana hitap ediyor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. Halkların birbirini tanımasına vesile oluyor. İstedik ki çocuklarımız sinemayla tanışsın, sinemaya daha fazla aşina olsun ve sinemayı daha fazla tanısın. Sinema etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.