Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi

Amasya'da özel bir okul, öğrencileri için 18 Mayıs 2022'de piknik düzenledi. Etkinlikte okul sahibi M.Ş'nin, 14 yaşındaki öğrenci M.Y.K'ye hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

Amasya 'da öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı belirlenen özel okul sahibine idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

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