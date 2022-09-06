Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi - Son Dakika
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Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi

06.09.2022 12:25
Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi

Amasya'da öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı belirlenen özel okul sahibine idari para cezası verildi.

Amasya'da öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı belirlenen özel okul sahibine idari para cezası verildi.

Amasya'da özel bir okul, öğrencileri için 18 Mayıs 2022'de piknik düzenledi. Etkinlikte okul sahibi M.Ş'nin, 14 yaşındaki öğrenci M.Y.K'ye hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, M.Ş. hakkında brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezasının uygulanmasına ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağına karar verildi.

Daha sonra da öğrenci velisi G.Ç'nin okul sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel okul sahibine idari para cezası verildi - Son Dakika
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