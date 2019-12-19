Amasya'da okul kantinlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, ilk ve orta öğretim kurumlarının kantinlerini denetledi.

Kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri gibi kurallara uygunluğu hakkında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uygun olmayan kantinlere yasal işlem uyguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, denetimlerin devam edeceğini belirterek, geleceğin mirasçısı çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Sarı, çocukların hakkını her şeyden çok savunacaklarını dile getirerek, "Son dönemlerde bazı büyükşehirlerin okul kantinlerinde çıkan haberler hepimizi üzdü. Şehrimizde neredeyse bütün okulların kantini kurallara uygun şekilde işletiliyor. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapacağız, Amasyalı bize güvensin." dedi.