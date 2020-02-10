Amasya'da okullara kar tatili - Son Dakika
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Amasya'da okullara kar tatili

6 saat önce

AMASYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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AMASYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir." diye açıklama yaptı.

VALİ: KAR YAĞIŞININ TADINI ÇIKARIN

Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.


Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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