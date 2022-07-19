Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

19.07.2022 16:37
Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Amasya Valiliği, yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Amasya Valiliği, yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 19 Temmuz-31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Mesire alanları dışında, ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, kamp yapmanın, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim 2022 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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