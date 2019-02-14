Son Dakika Haberleri: Amasya'da Ortaokul Öğrencilerinden İyilik Hareketi

Amasya'da Ortaokul Öğrencilerinden İyilik Hareketi

1 saat önce

Amasya Türk Telekom İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Çevreye Temizlik Çevremizdekilere İyilik" projesi kapsamında iyilik hareketi başlattı.

Amasya'da Ortaokul Öğrencilerinden İyilik Hareketi, System.String[]
Amasya Türk Telekom İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Çevreye Temizlik Çevremizdekilere İyilik" projesi kapsamında iyilik hareketi başlattı.


Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri rehberliğinde yürütülen projede, öğrenciler yardıma muhtaç kişilere bez çantalarla gıda malzemesi ulaştırıyor.


Projede 160 gönüllünün katılımı ile 200 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmayı hedefleyen öğrenciler, temiz çevre için bez çantaların kullanımını artırmak istiyor.


Öğrencilerden Yasir Metin, yaptıkları projeyle herkesin yardımlaşmanın mutluluğunu tatması gerektiğini söyledi.

Yardımlaştıkça insanların kendisini daha değerli hissedeceğini belirten Metin, "Bu projemiz ile her bir öğrenci arkadaşımız kendisini projede yer aldığı için değerli hissedecek, birilerine bir iyilik yapacak, o iyiliğin mutluluğunu hissedecek, sosyalleşecek, unutulmaz bir anı, hatıra ve tecrübe yaşayacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

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