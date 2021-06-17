OSB çalışanları mobil ekipler tarafından aşılanıyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Merzifon OSB'de başta tekstil ve çelik mutfak eşya olmak üzere farklı alanlarda üretim yapılan fabrikalardaki işçilerin bir kısmı, mobil ekipler tarafından aşılandı.

İlçe Sağlık Müdürü Nesrin Pircanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Pircanoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla Organize Sanayi Bölgemizde yer alan firmalara mobil ekiplerimiz yerinde aşı hizmetini vermektedir. Bununla birlikte Sağlık Müdürlüğümüzde gruplar halinde OSB çalışanları gelip aşılarını olabilmektedir. Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız." diye konuştu.

Yaklaşık 50 firmanın aktif üretim yaptığı, 5 bin 500 kişinin istihdam edildiği Merzifon OSB'de aşılama çalışmaları İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı üç ekiple sürdürülüyor.