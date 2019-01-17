Son Dakika Haberleri: Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı, System.String[]
AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 02.00 sıralarında Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Ordu'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Halil Polat(59) yönetimindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcular Ayten Aksoy ve Ahmet Metin hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Otobüstekilerin  İstanbul'dan geldikleri Ordu'nun Gülyalı ilçesinde cenazeye katıldıktan sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi. 

. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Bakırköy, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 04:15:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]