Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
1 saat önce
AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy
Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Amasya
'nın Taşova
ilçesinde meydana geldi. Ordu
'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Halil Polat(59) yönetimindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre Ayten Aksoy ve Ahmet Metin
hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüstekilerin İstanbul
'dan geldikleri Ordu'nun Gülyalı
ilçesinde cenazeye katıldıktan sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:19 Kaynak: DHA
Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
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