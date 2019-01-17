Son Dakika Haberleri: Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı (2)

Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı (2)

1 saat önce

OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTIAmasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.

Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı (2), System.String[]
OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.

'YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK'

Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbul'a geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, "Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık" dedi.

'BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI'

Salim Büyürkan "Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbul'a dönüyorduk. Taşova'da yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra kaza meydana geldi" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

İstanbul, Bakırköy, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:32:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]