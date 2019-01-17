Amasya'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı- Kazanın Hemen Ardından Görüntülerle
30 dakika önce
Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Amasya
'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy
Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Amasya'nın Taşova
ilçesinde meydana geldi. Ordu
'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Halil Polat(59) yönetimindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcular Ayten Aksoy ve Ahmet Metin
hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüstekilerin İstanbul
'dan geldikleri Ordu'nun Gülyalı
ilçesinde cenazeye katıldıktan sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı
Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi
Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu