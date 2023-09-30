Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

Son Güncelleme: 30.09.2023 08:21

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Otobüsün devrildiği feci kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 35 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya- Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerinden ilk kareler:

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Amasya, OSB, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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