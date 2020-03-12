Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Tüm Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Amasya'da çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.



Üniversite öğrencisi Enes Güngör, "Okullar tatil oldu, biz de geldik bilet almaya ama bilet bulamıyoruz maalesef. ATM'lerde de kuyruk var. İnşallah bir şekilde bir şeyler bulmaya çalışacağız. Memleketimize gitmeye çalışıyoruz" dedi.



Memleketine gitmek için bilet arayan üniversite öğrencisi Gökalp Atasoy, "Üniversitelerimiz tatil oldu, yapılan açıklamada 3 hafta tatil verdiler. Biz de bu süreci evimizde ailelerimizle beraber değerlendirmek istiyoruz. Bilet arıyoruz yoğunluk belli, sıradayız şuan beklemedeyiz. Şu ana kadar bilet bulamadım, internet siteleri çökmüş durumda, yazıhanelerin durumu da belli" diye konuştu.



Oluşan yoğunluğun ardından otobüs firmalarının ek seferler koyacağı öğrenildi. - AMASYA