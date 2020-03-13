Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Genel Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu - Son Dakika

Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu

6 saat önce

Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek...

Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu

AMASYA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüm Türkiye'de korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Amasya'da çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.

Üniversite öğrencisi Enes Güngör, "Okullar tatil oldu, biz de geldik bilet almaya ama bilet bulamıyoruz maalesef. ATM'lerde de kuyruk var. İnşallah bir şekilde bir şeyler bulmaya çalışacağız. Memleketimize gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Otobüs yazıhanelerinin önünde öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu, bilet almak için birbirleriyle yarıştı.

Memleketine gitmek için bilet arayan üniversite öğrencisi Gökalp Atasoy, "Üniversitelerimiz tatil oldu, yapılan açıklamada 3 hafta tatil verdiler. Biz de bu süreci evimizde ailelerimizle beraber değerlendirmek istiyoruz. Bilet arıyoruz yoğunluk belli, sıradayız şuan beklemedeyiz. Şu ana kadar bilet bulamadım, internet siteleri çökmüş durumda, yazıhanelerin durumu da belli" diye konuştu.

Oluşan yoğunluğun ardından otobüs firmalarının ek seferler koyacağı öğrenildi.

Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu

Amasya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
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