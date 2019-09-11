Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Töre idaresindeki 05 DF 294 plakalı otomobil, Çeltek mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Efgan Çalış, Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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