Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
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Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Töre idaresindeki 05 DF 294 plakalı otomobil, Çeltek mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Efgan Çalış, Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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