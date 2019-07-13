Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

5 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Muhammet Öcel (27) idaresindeki 05 HR 398 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Kübra (27) ve çocukları Özer Asaf Öcel (1) yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]