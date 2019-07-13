Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
5 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:43 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Muhammet Öcel (27) idaresindeki 05 HR 398 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Kübra (27) ve çocukları Özer Asaf Öcel (1) yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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