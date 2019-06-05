Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
46 dakika önce
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:55 Kaynak: AA
'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mehmet Özdemir
yönetimindeki 60 PA 486 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde yol kenarında bulunan taşlara çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Senen Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması