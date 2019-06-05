Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

46 dakika önce

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Özdemir yönetimindeki 60 PA 486 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde yol kenarında bulunan taşlara çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Senen Özdemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:55 Kaynak: AA
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