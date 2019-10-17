Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

23 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Sazlıca köyü mevkiinde Vahit Yılmaz kontrolündeki 05 DN 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada Sürücü Vahit Yılmaz ve araç içerisinde bulunan Elmas Arslan ve Yasemin Çevik yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Merzifon, Sazlıca, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
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