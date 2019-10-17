Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
23 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Sazlıca köyü mevkiinde Vahit Yılmaz kontrolündeki 05 DN 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada Sürücü Vahit Yılmaz ve araç içerisinde bulunan Elmas Arslan ve Yasemin Çevik yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı