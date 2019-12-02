Amasya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
6 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Güzeller idaresindeki 34 AL 8325 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolunun 7. kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güngör, Miyesser, Duhan ve Fikriye Güzeller yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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