Amasya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
10 saat önce
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya
'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Taşova
ilçesinden Amasya'ya seyir halindeki Ali Çoban'ın (49) kullandığı 06 DB 4632 plakalı otomobil, Akdağ
Tüneli mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Ali Çoban, Mehmet Gümüş
(73) ve Yeter Gümüş (65) ile Emine Çoban
(42), Mehmet Yasin Çoban (16) ve Ahmet Emin
Çoban (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:48 Kaynak: AA
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