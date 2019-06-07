Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sadettin Ölmez (35) idaresindeki 34 HA 2849 plakalı otomobil, Erbaa-Taşova kara yolunda tretuvara çarpıp devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçta bulunan Gülümser (32), Kutlay Hasan (7) ve Burak Ölmez (10) ile Elif Çelebi
(1) ve Sevcan Güzel (35) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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