Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sadettin Ölmez (35) idaresindeki 34 HA 2849 plakalı otomobil, Erbaa-Taşova kara yolunda tretuvara çarpıp devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçta bulunan Gülümser (32), Kutlay Hasan (7) ve Burak Ölmez (10) ile Elif Çelebi (1) ve Sevcan Güzel (35) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Erbaa, Taşova, Amasya, Güncel
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