Otomobil evin çatısına düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil evin çatısına düştü

29.03.2022 22:41

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yasin D. yönetimindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Evin çatısında maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, bir ses duyduklarını ve olay yerine geldiklerini anlatarak "Kiremitlerin kırılma sesini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınlar vardı, polisi arayın diyerek kaçıyorlardı, daha sonra bu kadınların çevre evlerde oturan ve panik yaşayan kadınlar olduğunu öğrendik. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok, buna sevindik." dedi.

Otomobil evin çatısına düştü
Otomobil evin çatısına düştü
Otomobil evin çatısına düştü
Otomobil evin çatısına düştü

YORUMLAR
500
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil evin çatısına düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:12 Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 23:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil evin çatısına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement