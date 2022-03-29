Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı

29.03.2022 23:04
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı

- Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek bahçeye devrildi.

- Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek bahçeye devrildi. Sesleri duyan vatandaşlar ev çöktü sandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Yasin Değirmenci'nin kullandığı 05 AAR 819 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce bir evin çatısına uçtu. Sonra da bahçeye devrildi. Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü olay yerini terk etti. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kaza anındaki yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, "3 defa patlama sesi gibi bir ses geldi. Biz ev çöktü sandık. Aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığı daha sonra da bahçeye düştüğünü gördük" diye konuştu.

(Murat Çelik/İHA)

Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı - Son Dakika


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