Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

3 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cihan Songürcu (29) idaresindeki 34 EH 7354 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde Durmuş Şenel (40) yönetimindeki 05 AAL 327 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada otomobilde bulunan Metin Şenel (46), Neslihan Şenel (39) ve Dürdane Şahin (39) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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