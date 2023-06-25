Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yanarak Öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy ilçesinde Sami Erboğa'nın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Zafer Oktay yönetimindeki otomobille çarpıştı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Kazada Zafer Oktay kontrolündeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

3 KİŞİ YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, sürücü Zafer ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay'ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.