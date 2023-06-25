Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yanarak Öldü - Son Dakika
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Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yanarak Öldü

25.06.2023 21:15

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Kazada yangın çıkan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada hayatını kaybedenler arasında sürücü Zafer Oktay, eşi Elif ve annesi Sultan Oktay bulunuyor. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy ilçesinde Sami Erboğa'nın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Zafer Oktay yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Amasya'da trafik kazası sonrası otomobilde yangın çıktı, 3 kişi yanarak can verdi

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Kazada Zafer Oktay kontrolündeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da trafik kazası sonrası otomobilde yangın çıktı, 3 kişi yanarak can verdi

3 KİŞİ YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, sürücü Zafer ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay'ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Gümüşhacıköy, Amasya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yanarak Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yanarak Öldü - Son Dakika
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