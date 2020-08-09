Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Turgay Yurtsever'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Turgay Yurtsever'in (30) kullandığı 71 FH 814 plakalı otomobil, Gemibikü köyü mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Özge (29) ve Sultan Mira Yurtsever (6) yaralandı.

Amasya 'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 18:01

Kaynak: AA

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