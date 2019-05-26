Amasya'da otomobil su kanalına çarptı: 1 ölü
4 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:17 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük
köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı.
Sürücü Kök, olay yerinde hayatını kaybetti.
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