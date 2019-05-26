Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil su kanalına çarptı: 1 ölü

Amasya'da otomobil su kanalına çarptı: 1 ölü

4 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da otomobil su kanalına çarptı: 1 ölü, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı.

Sürücü Kök, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:17 Kaynak: AA
Taşova, Amasya, Güncel
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