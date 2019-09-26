Amasya'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Açlan (63) idaresindeki 09 AE 471 plakalı otomobil, Ladik Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ziyan Kara (73) ve Muzaffer Saykal (62) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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