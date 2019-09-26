Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
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Amasya'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Ali Açlan (63) idaresindeki 09 AE 471 plakalı otomobil, Ladik Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ziyan Kara (73) ve Muzaffer Saykal (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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