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Amasya'da otomobil su kanalına düştü: Ekipler arama yapıyor - Son Dakika

Amasya'da otomobil su kanalına düştü: Ekipler arama yapıyor

12.06.2021 08:55
Amasya'da otomobil su kanalına düştü: Ekipler arama yapıyor, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Aramalar sonucu bulunan araç vinçle çıkartıldı. İçinde herhangi birine rastlanmadı. Bunun üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arama çalışması başlatıldı. - AMASYA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da otomobil su kanalına düştü: Ekipler arama yapıyor - Son Dakika


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