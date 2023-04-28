Otomobilin sulama kanalına yuvarlandığı kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin sulama kanalına yuvarlandığı kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi

28.04.2023 09:50

Amasya'da kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki sulama kanalına yuvarlanmasıyla gerçekleşen kazada sürücü ve annesi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Amasya'da Hüseyin Kodak'ın (42) kullandığı otomobil Doğantepe köyü mevkiinde yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANNE OĞUL CAN VERDİ

Araçtan ağır yaralı halde çıkartılan sürücü ve annesi Meryem Kodak (81) ambulanslarla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amasya, Kodak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin sulama kanalına yuvarlandığı kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin sulama kanalına yuvarlandığı kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement