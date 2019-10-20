Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

4 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan Kanbolat (19) idaresindeki 55 UC 203 plakalı otomobil, Uluköy köprüsü girişindeki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile Furkan Kanbolat (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Uluköy, Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 21:57:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]