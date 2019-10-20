Amasya'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
4 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Kanbolat (19) idaresindeki 55 UC 203 plakalı otomobil, Uluköy köprüsü girişindeki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile Furkan Kanbolat (14) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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