Üye Girişi
Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi - Son Dakika

Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

19.02.2022 12:32
Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

Amasya-Samsun karayolunda meydana gelen feci kazada tünel girişine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Çarpma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da saat 07.30 sıralarında Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinden Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünel girişinde beton duvara çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçtaki Eymen Melih Başar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Saliha Tok Başar ile eşi Uğur Başar ve 1 yaşındaki oğlu ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HASTANEDE VEFAT ETTİ

Saliha Tok Başar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada kaza, tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi
Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi
Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi
Tünel girişinde korkunç kaza! Anne ve 11 yaşındaki oğlu can verdi
YORUMLAR
500
Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi Tünelin giriş duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Tünelin giriş duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi

Otomobil, Amasya, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:24 Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement