Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Taşova Belediyesi itfaiye, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gökdere köyü civarında ormanlı alanda seyir halinde olan Nihat Şencal yönetimindeki 06 YHZ 55 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra eşi Türkan ve kızları Zübeyde ile Eslem yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.