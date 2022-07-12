Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

12.07.2022 20:52

Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı Amasya'nın Taşova ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökdere köyü civarında ormanlı alanda seyir halinde olan Nihat Şencal yönetimindeki 06 YHZ 55 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra eşi Türkan ve kızları Zübeyde ile Eslem yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Taşova Belediyesi itfaiye, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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