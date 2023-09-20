Amasya'da Otomobilde Ceset Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Amasya'da Otomobilde Ceset Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya\'da Otomobilde Ceset Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 20.09.2023 15:20

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin içinde Yılmaz Uyanık'ın cesedi bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi A.M.'yi gözaltına aldı. Araştırmalar sonucunda, Yılmaz Uyanık'ın başına taşla vurularak öldürüldüğü ve ardından otomobilin ateşe verildiği tespit edildi.

AMASYA'nın Merzifon İlçesinde Yılmaz Uyanık'ın (37) cesedi yakılan bir otomobilinin içinde bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi A.M.'yi (39) gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu. Oayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık'ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Merzifon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Otomobilde Ceset Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Otomobilde Ceset Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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