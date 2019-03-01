Amasya'da Otomobildeki Esrara 3 Gözaltı
2 saat önce
AMASYA'da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 36,77 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
AMASYA'da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 36,77 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Samsun
'dan Amasya'ya gelen içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınan otomobili Suluova
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan operasyonla durdurdu. C.A.'nın idaresindeki otomobilde yapılan aramada 36,77 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç
içerisinde bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Amasya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı