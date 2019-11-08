Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Amasya'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Amasya'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparklardaki araçların kilitli olup olmadığını kontrol ettiğini, bazı araçların da kapılarını ve bagaj kısımlarını kırıp müzik sistemlerini çaldığını belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Hakan S. ve Mutlu E'nin araç ve evlerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullanılan aparatlarla oto teybi, hoparlör ile araç müzik aksesuarları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan da sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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