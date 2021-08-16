Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Araçta sıkışan yaralılar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nebahat (39), Nisa (16) ve Muharrem Murat Türel (11) yaralandı.

Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi