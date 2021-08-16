Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Birkan Türel (46) idaresindeki 55 SZ 986 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolunun 3. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nebahat (39), Nisa (16) ve Muharrem Murat Türel (11) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika