Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

16.05.2022 19:11

Amasya'nın Suluova ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ertuğrul K'nin kullandığı 05 AH 357 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Barbaros Caddesi'nde, Ufuk B'nin kullandığı 05 ABZ 802 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Otomobil, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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