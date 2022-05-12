AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA

12.05.2022 11:57
AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA

AMASYA'da zirai insansız hava aracı (ZİHA), deneme uygulamasında pancar bahçesinde ilaçlama yaptı.

AMASYA'da zirai insansız hava aracı (ZİHA), deneme uygulamasında pancar bahçesinde ilaçlama yaptı.

Amasya Valiliği öncülüğünde, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla Türkiye'de pancar tohumunda ikinci sırada yer alan Amasya'da ZİHA ile ilaçlama yapıldı. Bölgede ZİHA kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Deneme uygulamasını inceleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, zirai insansız hava aracının ilaçtan sudan ve zamandan tasarruf sağlayacağını söyledi. ZİHA kullanarak pancar tohumlarını ilaçlama işlemini gerçekleştiren Vali Masatlı, 'Bu ilaçlama çevreye ve toprağa zarar vermiyor. Ayrıca ilaç tasarrufunda yüzde 50, su tasarrufunda da yüzde 90 oranında kazanım sağlıyor. Hem kiralama yöntemi hem de devlet teşvikiyle satın alma bu tür insansız hava araçlarını temin edebilecekler. Bütün bu çalışmalar içeresinde bize yön çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanlığımıza, Tarım Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüze ve burada üretim yapacak olan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

YORUMLAR
500
Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı Havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA - Son Dakika


Son Dakika
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement