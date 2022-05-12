AMASYA'DA PANCARLARA 'ZİHA'LI İLAÇLAMA - Son Dakika

AMASYA'da zirai insansız hava aracı (ZİHA), deneme uygulamasında pancar bahçesinde ilaçlama yaptı.

Amasya Valiliği öncülüğünde, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla Türkiye'de pancar tohumunda ikinci sırada yer alan Amasya'da ZİHA ile ilaçlama yapıldı. Bölgede ZİHA kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Deneme uygulamasını inceleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, zirai insansız hava aracının ilaçtan sudan ve zamandan tasarruf sağlayacağını söyledi. ZİHA kullanarak pancar tohumlarını ilaçlama işlemini gerçekleştiren Vali Masatlı, 'Bu ilaçlama çevreye ve toprağa zarar vermiyor. Ayrıca ilaç tasarrufunda yüzde 50, su tasarrufunda da yüzde 90 oranında kazanım sağlıyor. Hem kiralama yöntemi hem de devlet teşvikiyle satın alma bu tür insansız hava araçlarını temin edebilecekler. Bütün bu çalışmalar içeresinde bize yön çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanlığımıza, Tarım Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüze ve burada üretim yapacak olan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum' dedi.