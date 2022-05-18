AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI - Son Dakika
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AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI

18.05.2022 11:31

AMASYA'ya özgü 'Patlıcan Pehli', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi işaret belgesi' aldı.

AMASYA'ya özgü 'Patlıcan Pehli', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi işaret belgesi' aldı.

Valilik öncülüğünde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin çalışmaları sonucunda Amasya'nın 'Patlıcan Pehlisi' coğrafi işaret belgesi aldı. Böylece Amasya'da toplam coğrafi işaretli ürün sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım lansmanında Amasya'nın köklü tarihi, kültürü ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtarak, bu alanda Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2022 yılı içerisinde coğrafi işaret sayısını 33'e çıkaracaklarını söyledi.

4 OLAN COĞRAFİ İŞARET TESCİL SAYIMIZ 9'A ÇIKMIŞTIR

'Amasya Patlıcan Pehli' yemeği ile Amasya'nın coğrafi işaret tescil sayısının 9'a çıktığını kaydeden Vali Masatlı, 'Coğrafi İşaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak, tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza ederek korunmasını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Amasya'ya geldiğimizde, ilimizin 4 adet coğrafi işaret tescili bulunmaktaydı. Bizlerde Amasya turizmine katkı sağlamak amacıyla, Valiliğimizin öncülüğünde, başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere ilimize ait coğrafi işaretlerin arttırılması yönünde çalışmalarımıza başladık. Bugün de yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, 'Amasya Patlıcan Pehli' yemeğini Amasya'mızın 9. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş olduk. Bu sayede 4 olan coğrafi işaret tescil sayımız 9'a çıkmıştır. Bizler sahip olduğumuz 9 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Şu an itibarıyla devam eden 24 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum dedi.Vali Masatlı, Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 24 tane coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 33'e çıkaracağız. Bu çalışmaların nihayete ermesiyle, ilimizin köklü tarihi, kültürü ve geleneklerini de en iyi şekilde yansıtarak, bu alanda Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Bu çalışmalar öte yandan özellikle gastronomi turizmi için ziyaretler gerçekleştiren yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek ve İlimiz turizmine olumlu katkı sağlanacaktır. Bu düşüncelerle yeni Coğrafi İşaretli ürünümüzün Amasya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı. (DHA

AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI
AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI
AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI
AMASYA'DA 'PATLICAN PEHLİ' COĞRAFİ İŞARET ALDI

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Kaynak: DHA

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