Amasya'da pazar yerlerinde HES kodu uygulaması - Son Dakika

Amasya'da semt pazarlarında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandıktan sonra girişlere izin veriliyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla pazar yeri girişlerinde HES kodu bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Amasya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ateş ölçerlerle ölçümleri yapıldıktan sonra dezenfektan tünelinden geçen vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve e-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayanlara kod alınması konusunda yardımcı olundu. Ayrıca Amasya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da HES kodu alınması konusunda bilgilendirme yapıldı. - AMASYA