Amasya'da pideler belediyeden - Son Dakika

Ramazan ayı boyunca Amasya'nın tüm mahallelerinde pide dağıtan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mahalledeki ekmek dükkanlarında kalan pideleri de satın alarak vatandaşlara dağıttı.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, her gün bir mahallede olmak üzere Amasya'nın tüm mahallelerinde Ramazan pidesi dağıttırmaya devam ediyor. Bugün Amasya'nın İhsaniye Mahallesi'nde 4 bin Ramazan pidesi dağıttıran Başkan Sarı, mahallede bulunan ekmek dükkanının elinde kalan pideleri de zarar etmemesi için satın aldı. Satın aldığı pideleri de vatandaşlara dağıtan Başkan Sarı, "Arkadaşımız burayı helal rızık kazanmak için açmış. O da çoluğuna bir rızık götürecek. Biz şimdi bu mahalleye pide dağıttık. Bu kardeşimiz ise pide satıyor. Kalbinde mübarek akşam bir kırıklık oluşmasın, pideler elinde kalmasın diye kardeşimizin elindeki tüm pideleri satın alarak mahalle sakinlerine dağıttık" dedi.



Ekmek büfesi sahibi İlknur Kece ise Başkan Sarı'ya çok teşekkür ederken, "Başkanımız dükkanımdaki tüm pideleri satın aldı. Bugün dükkanımı başkanımız sayesinde kapatıp evime erken gideceğim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Amasya Belediyesi, Ramazan ayı içerisinde bugüne kadar 9 mahallede toplam 34 bin pide dağıttı. - AMASYA