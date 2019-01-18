Son Dakika Haberleri: Amasya'da Polis Memuru İntihar Etti

Amasya'da Polis Memuru İntihar Etti

1 saat önce

AMASYA'da polis memuru Yusuf T. (51) başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Amasya'da Polis Memuru İntihar Etti, System.String[]
AMASYA'da polis memuru Yusuf T. (51) başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren polis memuru Yusuf T., tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yusuf T. olay yerinde yaşamını yitirdi.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:14 Kaynak: DHA

Polis, Amasya, Güncel
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